Россия готова делиться с партнерами «мирным атомом» – Медведев

Россия готова делиться технологиями «мирного атома» со странами АСЕАН. В том числе речь идет о строительстве атомных электростанций. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Выступая на круглом столе «Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств» в ходе межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» во Владивостоке, Медведев подтвердил намерения России выполнять все взятые на себя обязательства.

«Мы подтверждаем намерения наших компаний не только выполнять свои обязательства по поставкам углеводородов, что актуально для многих присутствующих здесь государств, но и направлять инвестиции в высокотехнологичные проекты. В частности, в том числе и в атомную энергетику. Наша корпорация «Росатом» заинтересована в расширении кооперации со странами АСЕАН как в области строительства атомных станций, так и в передаче партнерам необходимых технологий. Это очень чувствительные вещи, но нашим близким партнерам мы идем навстречу, и тем самым способствуем их доступу к этому важнейшему источнику энергии», – отметил Дмитрий Медведев.

Владивосток, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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