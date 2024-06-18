Тихоокеанский флот начал масштабные десятидневные учения

Тихоокеанский флот начинает учения на дальнем Востоке. Развертывание сил уже началось. Учения пройдут с 18 по 28 июня в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей с применением

десятков единиц морской и воздушной техники.

В сообщении ТОФ отмечается, что в этом году учения впервые будут двусторонними: между Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке Российской Федерации.

На флоте рассказали, что морякам предстоит провести тренировки по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров, выполнить комплекс практических учебно-боевых упражнений, отработать противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника.

Всего в двустороннем учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации.

Как уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в учениях примут участи вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также противолодочные самолеты Ил-38, Ту-142мз и Ил-38Н. Кроме того, к военным маневрам привлекут боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube