Пентагон тайно возглавил антипрививочную кампанию по дискредитации китайской вакцины Sinovac.

Согласно расследованию Reuters, целью операции, начатой ​​в разгар пандемии Covid-19, которая сначала была нацелена на Филиппины, а затем распространилась на Юго-Восточную Азию, было противодействие влиянию Китая.

Информационное агентство, в частности, обнаружило 300 аккаунтов в Twitter (социальная сеть заблокирована на территории РФ), все они были созданы летом 2020 года под лозунгом #Chinaangvirus. Бывшие американские представители этой программы подтвердили Reuters, что эти аккаунты принимали участие в американской кампании влияния.

Эти фейковые аккаунты, в частности, транслируют в социальных сетях критику качества масок, произведенных в Китае, наборов для тестирования на коронавирус или даже первой доступной на Филиппинах вакцины, произведенной китайской компанией Sinovac.

Reuters также сообщает, что эта операция сначала была нацелена конкретно на Филиппины, а затем была продлена до середины 2021 года, и сконцентрирована на Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Там планировалось настроить против Китая мусульманское население. «Ключевым элементом стратегии было усиление спорного утверждения о том, что, поскольку вакцины иногда содержат свиной желатин, китайские инъекции следует рассматривать как противоречащие исламскому закону», – также сообщается в расследовании. Начавшаяся при президентстве Трампа операция продолжилась после прихода к власти Джо Байдена.

Отвечая на этот вопрос, Пентагон подтвердил через своего представителя, что американская армия действительно использует «различные платформы, включая социальные сети», для «противодействия злонамеренным кампаниям», направленным против Соединенных Штатов и их союзников. Якобы, дескридитация китая была ответной мерой на то, что Пекин развернул «кампанию дезинформации, чтобы ложно обвинить Соединенные Штаты в ответственности за распространение COVID-19».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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