Россия будет уточнять параметры своей ядерной доктрины

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге во вторник, 18 июня, заявил, что анализ поведения Запада в связи с СВО показывает, что нужно уточнить некоторые параметры российских военной и ядерной доктрин, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами российский дипломат сказал: «Опыт последнего времени, в том числе полученный в ходе СВО, и анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО, показывает, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине как таковой, и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Работа идет, она не закончена. Уточнить временные рамки, диапазоны, графики этой работы пока нельзя».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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