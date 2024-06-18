Посол России вызван в МИД Швеции из-за инцидента с самолетом

Министерство иностранных дел Швеции во вторник, 18 июня, заявило, что вызвало посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева в связи с инцидентом с российским самолетом, якобы нарушившим 14 июня воздушное пространство страны.

В сообщении на сайте шведского МИДа, в частности, говорится: «Министерство иностранных дел сегодня, во вторник 18 июня, вызвало российского посла, чтобы выразить протест в связи нарушением Россией воздушного пространства Швеции, произошедшего в пятницу 14 июня».

Ранее шведская газета Expressen писала, что «вооруженные силы Швеции сообщили о нарушении российским самолетом воздушного пространства».

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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