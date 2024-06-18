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Вторник, 18 июня 2024, 23:37 мск

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Белый дом призвал всех «сильно беспокоиться» сближением России и КНДР

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 18 июня, заявила, что всех должно «сильно беспокоить» углубление связей России и КНДР, – сообщают СМИ.

Комментируя визит президента России Владимира Путина в КНДР, Карин Жан-Пьер сказала: «Углубление сотрудничества России и Северной Кореи должно сильно беспокоить всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, поддержании режима глобального нераспространения в соответствии с резолюциями ООН, поддержании народа Украины, который защищает свою свободу и независимость».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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