Захарова: Всех беспокоит состояние Байдена, а не углубление связей между Россией и КНДР

Официальный представитель МИД России во вторник, 18 июня, комментируя заявление Белого дома о том, что «углубление связей между РФ и КНДР должно беспокоить всех», заявила, что на самом деле всех беспокоит состояние президента США Джо Байдена.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Если что-то ВСЕХ и беспокоит, так это состояние Байдена. Как физическое, учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает всё чаще. Так и финансовое – из-за криминального характера его появления, связанного с украинскими коррупционными аферами».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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