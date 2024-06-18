В МИД России объяснили, почему Украина никогда не будет принята в НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что, судя по заявлению генсека НАТО, Украина в эту организацию не будет принята никогда, – сообщает в среду, 19 июня, ТАСС.

Комментируя агентству заявление Йенса Столтенберга о том, что условием принятия Украины в НАТО станет победа на поле боя в конфликте с Россией, Рябков сказал: «Значит, этого никогда не будет. Надеюсь, господин Столтенберг это понимает. Ему лучше, чем мне, известно, как готовилось пресловутое решение 2008 года, когда лидеры НАТО записали на высшем уровне, что Украина станет членом НАТО. Это стало спусковым крючком в значительной мере всего того кризиса, который мы наблюдаем сегодня. Если натовцы готовы и дальше ходить по этим граблям и история их ничему не учит, то тогда они будут рукояткой этих грабель получать по лбу. И синяки у них будут все сильнее».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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