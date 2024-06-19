Члены НАТО ищут слова для описания будущего Украины

Соединенные Штаты и несколько ключевых союзников, в том числе Великобритания, активно обсуждают, насколько сильно они будут привержены членству Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне, посвященном 75-летию альянса. При этом США подвергаются критике со стороны ряда европейских стран за нежелание зайти настолько далеко, насколько хотелось бы некоторым – особенно тем, кто находится вблизи границы с Россией, сообщает CNN.

Официальные лица США и Германии предложили, чтобы на саммите в следующем месяце альянс пообещал, что у Украины будет «мост» к членству в НАТО, а не «необратимый путь», как заявил в апреле этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку такие страны как Великобритания и Германия не одобряют.

Окончательные формулировки, сделанные альянсом по поводу Украины во время июльского саммита в Вашингтоне, имеют решающее значение, отмечает CNN. В предстоящие дни он будет тщательно обсуждаться союзниками, а затем тщательно изучаться, поскольку он покажет миру, каковы все-таки цели Украины в рамках НАТО.

«На (Вашингтонском) саммите мы предпримем конкретные шаги, чтобы приблизить Украину к НАТО и обеспечить наличие моста к членству, моста, который будет прочным и хорошо освещенным», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции НАТО в Праге в конце мая.

Высокопоставленный представитель США заявил, что представители администрации Байдена не думают, что слово «необратимый» получит поддержку всего альянса, указав, в частности, на Венгрию как на вероятного противника этой концепции. Чиновник заявил, что США считают, что они близки к достижению соглашения со всеми союзниками по этому вопросу, но отказался предварительно обнародовать это решение.

Некоторые члены НАТО также не хотят использовать это слово, потому что Украине еще предстоит реализовать все необходимые демократические и антикоррупционные реформы, необходимые для членства, сказал отдельный американский чиновник.

Поскольку до саммита осталось примерно месяц, эта тема остается центральной точкой напряжения в текущих разговорах.

«Большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и промедлением администрации Байдена, когда дело доходит до определения конкретного пути вперед для Украины», – сообщил CNN центральноевропейский дипломат.

«Я уверен, что у нас также будут формулировки, выражающие то, что Украина станет членом альянса, – заявил Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Госдепартаменте США. – Точные формулировки, именно то, о чем мы договоримся… сейчас обсуждаются между союзниками. Но я уверен, что у нас есть хорошее решение – соглашение на саммите».

Официальные лица, с которыми разговаривал CNN, подчеркнули, что, когда дело доходит до коммюнике НАТО, никаких решений еще не принято, и формулировки все еще активно обсуждаются накануне саммита.

«Когда текст окажется на столе и страны начнут переговоры, мы сможем увидеть полную картину», – сказал восточноевропейский чиновник. – Мы готовы вести переговоры; конечно, нам бы хотелось, чтобы это было как можно более амбициозным».

Напомним, что президент России Владимир Путин в очередной раз заявил на прошлой неделе, что мирные переговоры с Украиной начнутся только в том случае, если Киев официально откажется от своих стремлений вступить в НАТО.

«Как только Киев заявит, что готов к такому решению, – заявил Путин в пятницу, – с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту последует приказ о прекращении огня и начале переговоров».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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