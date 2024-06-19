На фоне визита Путина в КНДР Лондон намерен укреплять свои вооруженные силы

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в среду, 19 июня, комментируя визит Владимира Путина в КНДР, заявил, что Лондону необходимо укреплять свои вооруженные силы, чтобы противостоять «оси тирании», – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Шаппс написал: «Причудливые сцены визита Путина в Северную Корею следует воспринимать в качестве предупреждения. Новая ось тирании работает для подрыва наших свобод. Для сдерживания Москвы и Пхеньяна Лондон должен укреплять свои вооруженные силы».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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