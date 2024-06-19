Канада признала КСИР террористической организацией

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан на брифинге в среду, 19 июня, заявил, что элитные части армии Ирана – Корпус стражей исламской революции (КСИР) внесены в список террористической организацией, – сообщают СМИ.

В ходе своего заявления Леблан сказал: «Наше правительство в соответствии с Уголовным кодексом приняло решение внести Корпус стражей исламской революции в реестр террористических организаций. Такими действиями мы посылаем четкий сигнал о том, что Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с террористической организацией КСИР».

Оттава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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