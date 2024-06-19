Аргентина категорически отказалась оказывать Киеву военную помощь

Спикер президента Аргентины Мануэль Адорни на брифинге во вторник, 19 июня, заявил, что его страна «ни за что» не будет оказывать военную помощь Украине, чтобы не вмешиваться в этот военный конфликт- сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, готова ли Аргентина оказывать военную помощь Киеву, Адорни сказал: «Нет, мы не будем предоставлять никакой военной поддержки. Да, мы предложим помощь в сфере логистики, в гуманитарных вопросах, в том, что касается разминирования территорий, но мы не будем вмешиваться в военный конфликт. Нет, ни за что!»

«Враждебные отношения, в моем понимании, – это отправка вооружений и участие в военном конфликте, с Россией мы так не поступаем», – отметил также официальный представитель президента Аргентины.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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