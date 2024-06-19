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Среда, 19 июня 2024, 22:29 мск

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Аргентина категорически отказалась оказывать Киеву военную помощь

Фото: pixabay.com

Спикер президента Аргентины Мануэль Адорни на брифинге во вторник, 19 июня, заявил, что его страна «ни за что» не будет оказывать военную помощь Украине, чтобы не вмешиваться в этот военный конфликт- сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, готова ли Аргентина оказывать военную помощь Киеву, Адорни сказал: «Нет, мы не будем предоставлять никакой военной поддержки. Да, мы предложим помощь в сфере логистики, в гуманитарных вопросах, в том, что касается разминирования территорий, но мы не будем вмешиваться в военный конфликт. Нет, ни за что!»

«Враждебные отношения, в моем понимании, – это отправка вооружений и участие в военном конфликте, с Россией мы так не поступаем», – отметил также официальный представитель президента Аргентины.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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