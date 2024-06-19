СМИ: Сунак может стать первым в истории британским премьером потерявшим пост в результате выборов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может стать первым действующим главой британского кабмина, который потеряет свой пост в результате выборов, поскольку его партию ожидает крупное поражение на парламентских выборах 4 июля, – пишет в среду, 19 июня The Telegraph.

В публикации британского издания со ссылкой на данные опроса, в частности, говорится: «Правящая партия консерваторов получит только 53 депутатских мандата вместо нынешних 365. Если это произойдет, Сунак станет первым действующим премьером Великобритании, который потеряет свое место в результате выборов».

Агентство Bloomberg также со ссылкой на результаты трех крупных социологических исследований, проведенных в среду, 19 июня, сообщает, что «все эти опросы позволяют лидеру Лейбористской партии Кейру Стармеру легко стать премьер-министром и занять здание на Даунинг-стрит. Результаты выборов будут разрушительными для консерваторов, которые любят позиционировать себя как естественную правительственную партию Великобритании, и это, вероятно, положит начало длительному периоду оппозиции».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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