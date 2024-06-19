В НАТО испугались подписания договора между Россией и КНДР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Оттаве перед встречей с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в среду, 19 июня, заявил, что альянс опасается, что Россия после подписания договора с КНДР о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» может помочь Пхеньяну с развитием ядерной и ракетной программ, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о визите Владимира Путина в КНДР, генсек НАТО сказал: «Россия может отойти от поддержки санкций ООН против КНДР. Сам факт того, что они подписали соглашение о взаимной обороне, показывает, как они поддерживают друг друга. Особые опасения у нас вызывает, что Россия может теперь способствовать развитию ядерной и ракетной программ Северной Кореи».

Оттава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube