ЕС запретит своим СМИ получать деньги из России

Европейским СМИ, политическим партиям и неправительственным организациям будет запрещено получать финансирование из России согласно 14-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, – сообщает в четверг, 20 июня, агентство Bloomberg.
В заметке, агентства частности, говорится, что «ограничения будут включать запрет для СМИ, политических партий и аналитических центров получать любое финансирование от источников в России».
Отметим, что ранее в четверг, послы ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, который предусматривает запрет на транзит российского СПГ (сжиженный природный газ) через порты Евросоюза.
Брюссель, Иван Бабурин
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