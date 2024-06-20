Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по международной информационной безопасности в четверг, 20 июня, заявил, что британские и украинские организации выливают «ушаты дезинформации и лжи» в отношении России и специальной военной операции (СВО).

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Против России ведется беспрецедентная дезинформационная война. Координируется вся эта зловредная деятельность из Великобритании, организациями, базирующимися в Лондоне. Это «Public Relations and Communications Association» и «PR Network», также неустанно трудятся на ниве дезинформации «IT Army of Ukraine». С помощью этих IT-ресурсов в эфир изливаются ушаты дезинформации и лжи в отношении России и российской СВО».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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