Дуда обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине

Глава Бюро международной политики президента Польши Мешко Павляк в четверг, 20 июня, заявил, что польский лидер Анджей Дуда в ходе официального визита в Китай 22-26 июня намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином урегулирование ситуации на Украине, – сообщают польские СМИ.

В ходе общения с журналистами Павляк сказал: «Учитывая географическое положение, торговый потенциал и отношения с Россией, Китай будет иметь огромное значение в урегулировании ситуации на Украине. Переговоры неизбежны, и президент всегда заявлял о готовности к таким переговорам».

«Также президент будет говорить на темы двусторонних отношений, связанных с торговлей. Китай является нашим важным экономическим партнером, но между нашими странами существует большой торговый дисбаланс», – добавил глава Бюро международной политики президента Польши.

Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции в Пекине в четверг, 20 июня, сказал: «Китай готов с Польшей непрерывно углублять политическое взаимное доверие, расширять обмены и сотрудничество в различных областях, совместно участвовать в строительстве «Пояса и пути» и сотрудничать со странами Центральной и Восточной Европы, а также постоянно обогащать содержание китайско-польского всеобъемлющего стратегического партнерства».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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