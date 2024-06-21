Столтенберг призвал к введению санкций против Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу должны рассмотреть возможность введения экономических санкций против Пекина за продолжающуюся поддержку Москвы, – сообщает в пятницу, 21 июня, CNN.

В интервью телеканалу Столтенберг сказал: «В какой-то момент, если Китай не откажется от поддержки России, союзники по НАТО должны рассмотреть какие-то ограничения или экономические санкции в отношении Пекина. Китай не может одновременно подпитывать самый серьезный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны и продолжать нормальные торговые отношения с европейскими союзниками НАТО».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube