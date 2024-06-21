Гросси заявил, что украинская атака на подстанцию в Энергодаре оказала влияние на ядерную безопасность

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в пятницу, 21 июня, заявил, что повреждение украинскими беспилотниками подстанции «Луч» в городе Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), оказало «прямое влияние на ядерную безопасность».

В заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ, говорится: «Повреждения, полученные подстанцией «Луч», оказали прямое влияние на персонал станции, проживающий в городе Энергодар, непосредственно прилегающем к станции, а значит, и на ядерную безопасность».

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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