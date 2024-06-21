Финская, канадская и американская НПО признаны нежелательными в России

Министерство юстиции РФ в пятницу, 21 июня, внесло в список нежелательных неправительственные организации (НПО) из Канады, США и Финляндии.

На сайте ведомства в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации появилась запись: «Great Commission Media Ministries* (GCMM*, «Медиа Министерство Великое Поручение*», «Служба СМИ миссии «Великого поручения»*) Канада; International Russian Radio & Television* (IRR/TV*, «Международное русское радио и телевидение»*) Финляндия; Great Commission Media Ministries* (GCMM*, «Медиа Министерство Великое Поручение»*, «Служба СМИ миссии «Великого поручения»*) США».

*Организации, признанные нежелательными в России

Москва, Иван Бабурин

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