Режиссер культового фильма «ДМБ» внесен в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 21 июня, внесло в список иностранных агентов режиссера фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» Романа Качанова*, политолога Сергея Антонова*, правозащитника Алексея Прянишникова*, а также двух бывших петербургских муниципальных депутатов Владимира Волохонского* и Никиту Кириллова*.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста, говорится: «21 июня 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.Ю. Антонов*, В.Л. Волохонский*, Р.Р. Качанов*, Н.Н. Кириллов*, А.А. Прянишников*».

С.Ю. Антонов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в деятельности организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, проживает за пределами Российской Федерации.

В.Л. Волохонский* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами Российской Федерации.

Р.Р. Качанов* выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Н.Н. Кириллов* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Проживает за пределами Российской Федерации.

А.А. Прянишников* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Являлся координатором движения, основатель которого включен в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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