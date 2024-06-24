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Понедельник, 24 июня 2024, 20:28 мск

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Пентагон заявил, что Киев сам выбирает цели для удара американским оружием

Пентагон, фото: pixabay.com

Официальный представитель министерства обороны США Чарли Дитц на брифинге в понедельник, 24 июня, заявил, что Украина сама выбирает цели для нанесения ударов по России, – сообщает Reuters.

Комментируя заявления об ответственности США за ракетный удар по Севастополю, представитель Пентагона сказал: «Они сами выбирают цели для проведения своих военных операций. Украина самостоятельно решает, по каким целям на территории России наносить удары».

Ранее сегодня директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов на аппаратном совещании сообщил: «У нас 153 пострадавших, 79 госпитализированы, из них 27 детей, 74 получают лечение на амбулаторном этапе. В результате удара погибли четверо, среди них двое детей».

Напомним, что в воскресенье, 23 июня, в 12.15 мск Украина атаковала Крым пятью американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были перехвачены силами российской ПВО. Пятая ракета «сбросила» боевую часть с кассетными суббоеприпасами над пляжем в пригороде Севастополя, в результате чего пострадали более 150 человек, четверо были убиты, среди которых – два ребенка.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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