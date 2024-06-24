В Госдепе объяснили, почему не вносят Россию в список стран-спонсоров терроризма

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, 24 июня, заявил, что Соединенные Штаты не вносят Россию в список стран-спонсоров терроризма, поскольку считают санкции и другие ограничения более эффективными способами воздействия, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Госдепа сказал: «Мы считаем, что есть более эффективные способы привлекать Россию к ответственности, чем причислять ее к государствам-спонсорам терроризма. США регулярно вводят санкции и экспортные ограничения против Москвы, например, из-за ее сотрудничества с Пхеньяном».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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