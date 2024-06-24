Небензя обвинил секретариат ООН в двойных стандартах

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге в понедельник, 24 июня, обвинил секретариат Всемирной организации в двойных стандартах за то, что тот не осудил теракт, совершенный Украиной и США в Севастополе, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами российский дипломат сказал: «Нас не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют. Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов Секретариата ООН. США напрямую вовлечены в теракт в Севастополе с использованием ракет ATACMS, и это будет обсуждаться на следующем регулярном брифинге по Украине, который обязательно состоится в июле».

«Наша политика такова, что если наши формальные западные друзья просят о встрече, мы отвечаем взаимностью. Но мы без колебаний будем говорить о том, что делает киевский режим, спонсируемый Западом, либо о том, что они делают сейчас в финансовой сфере, пытаясь украсть российские деньги и отдать их. Это является полным позором со стороны стран, которые провозглашают себя защитниками международного права», – подчеркнул Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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