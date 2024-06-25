Киевские власти начали принудительную эвакуацию жителей Торецка

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов во вторник, 25 июня, сообщил, что из временно подконтрольного киевскому режиму Торецка началась принудительная эвакуация жителей.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Бандеровцы начали принудительно эвакуировать жителей города Торецка (Дзержинска), расположенного на временно оккупированной нацистами части ДНР. С такой информацией выступил глава военной администрации региона гауляйтер Вадим Филашкин в эфире пропагандистского телемарафона ЗеРейха. Бои идут уже в предместьях Торецка».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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