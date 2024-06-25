В МИД РФ заявили о высоких рисках вооруженного столкновения ядерных держав

Замглавы МИД России Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения, во вторник, 25 июня, заявил, что на сегодняшний день риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав – высоки, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Рябков сказал: «Мы пришли к выводу, что сегодня риски прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, – высоки. ...Ситуация нынешняя, действительно, не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы, безусловно, в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы, не хочется даже предполагать, что эта недооценка может приобрести трагический и фатальный характер».

«Как неоднократно говорил президент Путин, за последние годы созданы такие заделы, прежде всего в сфере ядерного сдерживания, которые позволяют нам гарантированно обеспечивать собственную безопасность на десятилетия вперед», – отметил также замглавы российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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