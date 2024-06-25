В Кении объявлено чрезвычайное положение

Главный секретарь по обороне Республики Кения Аден Баре Дуале во вторник, 25 июня, на фоне антиправительственных протестов объявил чрезвычайное положение в стране и мобилизовал войска для борьбы с манифестантами, – сообщает правительственное издание Kenya Gazette.

В указе, обнародованном кенийским правительством, говорится: «25 июня 2024 года силы обороны Кении мобилизованы и направлены в поддержку национальной полиции в связи с чрезвычайным положением в сфере безопасности, вызванным продолжающимися жестокими протестами по всей Кении, которые приводят к разрушениям критической инфраструктуры».

Ранее в этот день сообщалось, что протестующие против повышения налогов ворвались в парламент Кении и подожгли его. В ходе стычек с правоохранителями два человека погибли, ранены 200. СМИ передавали, что в ходе беспорядков от слезоточивого газа пострадала сводная сестра экс-президента США Барака Обамы – Аума.

Отметим, что накануне президент США Джозеф Байден официально объявил Кению страной-союзником вне блока НАТО.

Найроби, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube