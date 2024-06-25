Белоусов указал шефу Пентагона на опасность дальнейшей эскалации на Украине из-за поставок оружия США

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остиным во вторник, 25 июня, указал ему на опасность эскалации обстановки на Украине из-за продолжения поставок Киеву вооружений из США.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «25 июня 2024 г. по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина. Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Андрей Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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