СМИ: Не все в НАТО хотят оказывать долгосрочную поддержку Украины

Ряд стран-членов НАТО не хотят брать на себя обязательства по помощи киевского режима сразу на несколько лет вперед, предлагая просто дать Украине заверения в дальнейшей поддержке, – сообщает в среду, 26 июня, агентство Bloomberg.

Со ссылкой на источники агентство пишет: «Предоставить Киеву в 2024 году общую помощь на сумму в размере не менее 40 млрд. евро согласны все члены Североатлантического альянса. Однако, в дальнейшем вопрос о поддержке и ее размере придется ставить на ежегодной основе, поскольку политические и юридические препятствия в некоторых европейских столицах мешают согласовать помощь Киева сразу на несколько лет вперед. Существенную роль в принятии решений также будет играть положение на поле боя».

«Критически настроенные страны-члены НАТО предлагают просто заверить Украину в дальнейшей поддержке, но не согласовывать конкретную сумму. Возможно это связано с тем, что некоторые участники альянса не хотят лишний раз опубличивать информацию об объеме помощи Киеву», – говорится в заметке Bloomberg.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube