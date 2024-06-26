Россия обвинила Украину в гибели почти 200 детей с февраля 2022 года

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвященном защите детей в вооруженных конфликтах, в среду, 26 июня, обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в гибели 192 и еще 554 получивших ранения детей на территории России, начиная с февраля 2022 года, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования намеренно бьют по гражданским объектам: школам, детсадам, медицинским учреждениям. ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечий 554 детям на территории Российской Федерации только за период с февраля 2022-го по апрель 2024 года».

«Только в 2023 году более тысячи медицинских и образовательных учреждений на территории России были уничтожены или повреждены ВСУ», – добавил Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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