Совбез ООН осудил теракт в Дагестане, но не атаку ВСУ на пляж в Севастополе

Совет Безопасности ООН в среду, 26 июня, выпустил заявление для прессы, в котором осуждается «гнусная» террористическая атака в Дагестане, при этом об ударе Украины американскими ракетами по мирным жителям в Севастополе в документе ничего не сказано, – сообщают СМИ.

В распространенном Совбезом ООН заявлении говорится: «Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили гнусную и трусливую террористическую атаку в Дагестане 24 июня».

Со своей стороны постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности, посвященного защите детей в вооруженных конфликтах, заявил, что Россия до сих пор не услышала осуждения атаки Киева на Севастополь.

В ходе своего выступления, комментируя атаку ВСУ на Севастополь, российский дипломат сказал: «Мы не услышали осуждения этого нападения со стороны ООН. Киев расписывается в том, что он намеренно нападает на гражданские объекты, в том числе те, где находятся дети».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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