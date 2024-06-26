В Боливии попытка госпереворота

Президент Боливии Луис Арсе в среду, 26 июня, заявил, что в стране предпринимается попытка переворота и призвал к «уважению демократии», – сообщают местные СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X Арсе написал: «Мы сообщаем о странных движениях некоторых подразделений боливийской армии. Демократию нужно уважать».

Власти Боливии выпустили заявление, в котором говорится: «Боливия осуждает мобилизацию некоторых подразделений армии, которая угрожает демократии, миру и безопасности страны. Призываем международное сообщество и население Боливии уважать демократические ценности и поддержать конституционное и законное правительство президента Луиса Арсе».

Между тем в соцсетях и СМИ Боливии сообщается, что «войска генерала Суниги окружили Дворец правительства в Ла-Пасе и требуют распустить кабинет министров. Военные на бронетранспортере пытаются сломать ворота в правительственную резиденцию. Экс-президент страны Эво Моралес обвинил бывшего командующего армией Хуана Хосе Суньигу в осуществлении попытки государственного переворота».

Ла-Пас, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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