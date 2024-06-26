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Четверг, 27 июня 2024, 02:00 мск

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Глава евродипломатии осудил попытку госпереворота в Боливии

Фото: flipboard.com

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 26 июня, заявил, что Евросоюз осуждает попытки подорвать конституционный порядок в Боливии, – сообщают СМИ.

Глава евродипломатии в своем аккаунте в соцсети Х написал: «Европейский Союз осуждает любые попытки подорвать конституционный порядок в Боливии и свергнуть демократически избранные правительства и выражает свою солидарность с правительством и народом Боливии».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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