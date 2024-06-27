Генсек ООН гарантировал сохранение права вето

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что право вето в ООН не исчезнет ни при каких обстоятельствах, но при этом необходимо укрепить легитимность Совета Безопасности Всемирной организации, – сообщает в четверг, 27 июня, ТАСС.

В интервью агентству Гутерриш сказал: «Еще есть очень сложный вопрос вето. Механизм права вето не исчезнет ни при каких обстоятельствах, однако есть некоторый прогресс в отношениях между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей. …При наложении вето Генеральная Ассамблея получает разъяснения от Совета Безопасности. Полагаю, что есть аспекты в методах работы Совета Безопасности, которые можно улучшить. Помимо этого, важно повысить эффективность и укрепить легитимность Совета Безопасности, так как ООН в целом как организация платит высокую цену, когда Совет Безопасности не может решить проблему».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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