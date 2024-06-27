В Белгородской области выделят 100 миллионов рублей на установку дополнительных укрытий от обстрелов

Председатель Законодательного собрания Белгородской области Юрий Клепиков на заседании регионального парламента в четверг, 27 июня, заявил, что в 2024 году будет выделено 100 млн. рублей на установку модульных укрытий от обстрелов дополнительно к уже более тысячи имеющимся, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Клепиков сказал: «Вооруженные формирования Украины продолжают ежедневные атаки на мирное население Белгородской области. В связи с этим предлагается действие закона «О наказах избирателей кандидатам в депутаты Белгородской областной думы» приостановить до 1 января 2025 года, а высвободившиеся финансовые средства в размере 100 млн. рублей направить на установку на территории области дополнительных бетонных модульных укрытий».

В свою очередь, присутствующий на заседании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявил: «На территории региона уже установлено свыше тысячи укрытий. Количество обстрелов меньше не становится. Количество атак беспилотников увеличивается. Количество раненых каждый день у нас растет, и запрос населения конечно же растет. Люди переживают, люди боятся за свои жизни, за жизни детей. Да дорого, но как можно оценить жизнь человека по сравнению стоимости бетонного укрытия. Я думаю, что мы делаем с вами все правильно».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube