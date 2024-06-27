Для обеспечения дополнительных мер безопасности в Севастополе потребуется около 700 миллионов рублей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на брифинге по итогам специального заседания Законодательного собрания в четверг, 27 июня, заявил, что для обеспечения дополнительных мер безопасности в городе понадобится порядка 700 млн. рублей, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Развожаев сказал: «Программа очень капиталоемкая, набор мер тянет примерно на 700 млн рублей. Источник финансирования, чтобы запустить программу, понятен. Также будем рассчитывать на федеральную поддержку. …Всего, по нашим предварительным оценкам, потребуется порядка 600 укрытий по типу «блиндаж», точно таких же, как устанавливаются в Белгороде. Пока 600. Возможно, понадобится больше. Также принято решение об установке капитальных бетонных укрытий. На их изготовление, монтаж и установку потребуется порядка 40 дней».

Кроме того, губернатор Севастополя заявил о планах доработать систему оповещений о воздушных атаках с учетом угрозы баллистических ракет.

«Если раньше, когда это были ракеты типа Storm Shadow или SCALP, которые запускались с авиационных носителей, у нас было где-то до 20 минут на реакцию. Мы спокойно объявляли воздушную тревогу, потом у людей была возможность спуститься в укрытие. Сейчас с учетом новой угрозы времени практически нет, потому что 2-3 минуты есть для того, чтобы человек совершил маневр и занял какую-то диспозицию для того, чтобы минимизировать ущерб. Мы сделаем в рамках программы по гражданской обороне отдельную программу массового обучения севастопольцев первой медицинской помощи. Она будет организована бесплатно по выходным дням. В интернете будет объявлена запись на группы. Также подготовлен указ, который будет обязывать всех владельцев частных объектов пускать людей во время тревоги под угрозой штрафа», – добавил губернатор Севастополя.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 23 июня, в результате атаки ВСУ с применением американских ракет, на пляже в Севастополе погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы.

Севастополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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