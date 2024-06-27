СМИ: США, Израиль и Украина договариваются о поставках комплексов Patriot

Вашингтон, Тель-Авив и Киев ведут переговоры о поставках восьми комплексов ПВО Patriot для нужд ВСУ, – сообщает в четверг, 27 июня, издание Financial Times.

Британское издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет: «Предполагается, что сначала Израиль передаст США восемь своих комплексов Patriot, а после этого Вашингтон отправит их на Украину. Пока еще стороны к единому мнению не пришли, но если эта сделка будет финализирована, это будет означать изменение Израиля к отношениям с Россией».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube