Посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 27 июня, заявил, что «забота» американской администрации о соблюдении свободы вероисповедания на самом деле нацелена на провоцирование разлада между представителями различных этносов и религий в Российской Федерации и во всем мире, – сообщают СМИ.

Комментируя доклад Госдепа о свободе вероисповедания, где было заявлено о нарушении прав верующих и отсутствии межконфессионального согласия в России, Антонов сказал: «Считаем неприемлемыми обвинения в якобы попрании Россией прав верующих и отсутствии у нас межконфессионального согласия. Очевидно, что, прикрываясь правозащитной повесткой, Вашингтон в очередной раз тщетно пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране, спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий».

«Всем известно, к чему приводит мнимая забота администрации о соблюдении свободы вероисповедания. Спровоцированная американцами межконфессиональная напряженность на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии – печальное тому подтверждение. Претендуя на статус «мирового судьи» и борца за свободы, власти США придерживаются лицемерных и избирательных подходов. Здесь не считают нужным осудить бесчинства режима Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, дежурно призывая служителей УПЦ к диалогу. Правозащитная ситуация в самих Соединенных Штатах переполнена изъянами. Среди нарастающих проблем – поляризация общества на фоне разгула антисемитизма и исламофобии, насаждение неолиберальной повестки в ущерб традиционным семейным и религиозным ценностям, полицейский произвол, многочисленные группы ненависти, которым разрешается маршировать по улицам американских городов с нацистской символикой и антиеврейскими лозунгами, рост числа бездомных. Список далеко не исчерпывающий. Госдепу имело бы смысл включить в доклад отдельный раздел по США», – подчеркнул российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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