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Пятница, 28 июня 2024, 01:34 мск

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Колокольцев: Ждем от ООН принципиальной оценки обстрела американскими ракетами мирных жителей Севастополя

Фото: МИД РФ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на брифинге в ООН в четверг, 27 июня, заявил, что Россия ждет от Всемирной организации «четкой, принципиальной и взвешенной оценки» обстрела Украиной американскими ракетами мирных севастопольцев, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава российского МВД сказал: «Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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