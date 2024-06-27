Колокольцев: Ждем от ООН принципиальной оценки обстрела американскими ракетами мирных жителей Севастополя

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на брифинге в ООН в четверг, 27 июня, заявил, что Россия ждет от Всемирной организации «четкой, принципиальной и взвешенной оценки» обстрела Украиной американскими ракетами мирных севастопольцев, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава российского МВД сказал: «Я вчера руководству ООН заявил прямо, что мы дожидаемся от этой организации международной четкой, принципиальной и взвешенной оценки обстрела американскими ракетами, снаряженными кассетными боеприпасами, нашего мирного населения в Севастополе».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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