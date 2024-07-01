В Кремле обеспокоены стягиванием войск Украины к границе с Белоруссией

Переброска украинских войск к границе Белоруссии является причиной беспокойства не только Минска, но и Москвы. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. По его словам, лидеры двух стран обсудят этот вопрос на саммите ШОС. В случае угрозы на границе Москва готова помочь Минску.

«Белоруссия – это союзное государство и у нас есть особый формат диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе специальных служб. Наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому это, конечно, причина беспокойства не только Минска, но и Москвы», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Песков добавил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по полях саммита ШОС при необходимости обсудят ситуацию на границе Белоруссии и Украины, передает РИА «Новости».

В субботу, 29 июня, начальник Генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной. По его словам, она меняется ежедневно, причем не в лучшую сторону. Минск наблюдает «пока ничем не обоснованную и непонятную нам активность» в приграничной зоне, уточнил военачальник. Он отметил, что ВСУ перебросили подразделения спецназа в город Овруч на Житомирском направлении, что может говорить о планах проникновения диверсантов на белорусскую территорию.

В тот же день замкомандующего силами спецопераций ВС Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что Украина концентрирует войска и военную технику у белорусской границы и готовит проникновение ДРГ на ее территорию.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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