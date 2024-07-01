Американский «Центр стратегических и международных исследований»* признан в России нежелательной НПО

Министерство юстиции РФ в понедельник, 1 июля, внесло американский Center for Strategic and International Studies* (CSIS*, Центр стратегических и международных исследований*) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории России.

На сайте Минюста в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации появилась запись: «Center for Strategic and International Studies* (CSIS*, «Центр стратегических и международных исследований»*) (США)». Согласно распоряжению о включении в перечень № 783-р от 01.07.2024».

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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