Американский «Центр стратегических и международных исследований»* признан в России нежелательной НПО

Министерство юстиции РФ в понедельник, 1 июля, внесло американский Center for Strategic and International Studies* (CSIS*, Центр стратегических и международных исследований*) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории России.
На сайте Минюста в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации появилась запись: «Center for Strategic and International Studies* (CSIS*, «Центр стратегических и международных исследований»*) (США)». Согласно распоряжению о включении в перечень № 783-р от 01.07.2024».
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ
Москва, Иван Бабурин
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