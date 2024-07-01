Министерство иностранных дел РФ в понедельник, 1 июля, заявило, что в связи с очередными «волнами» антироссийских санкций и «моральную поддержку» пронацистских киевских властей Москва на постоянной основе закрывает въезд на территорию России 99 гражданам Канады, в том числе сенаторам, чиновникам различного уровня, бизнесменам, менеджерам компаний ВПК, экспертам и руководителям СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «В связи с очередными «волнами» антироссийских санкций, которые правящий в Канаде режим Джастина Трюдо объявляет всякий раз, когда необходимо выслужиться перед Вашингтоном и «морально поддержать» пронацистские власти в Киеве, с российской стороны в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 99 канадских граждан, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы».

«В России традиционно по-доброму относятся к народу Канады, с которым у нас много общего, отделяя ее нынешнюю политическую элиту, культивирующую ненависть ко всем, кто бросает вызов либерал- глобалистскому «миропорядку, основанному на правилах», от простых канадцев с их заботами и чаяниями. Именно поэтому в ответ на «ковровые» рестрикции, под которые Оттава – даже с перебором по сравнению с американским «старшим братом» – регулярно подводит не только российских руководителей, ученых, выдающихся артистов и спортсменов, но и рядовых граждан, в наш «стоп-лист» выверено включены деятели, разжигающие вражду и посильно помогающие преступному режиму Зеленского. В их числе – парламентарии, чиновники различного уровня, бизнесмены и менеджеры компаний ВПК, эксперты и руководители медиа, обеспечивающие команде Дж.Трюдо аналитическое и пропагандистское «прикрытие», – подчеркнули в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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