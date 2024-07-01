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Понедельник, 1 июля 2024, 20:39 мск

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США выделили Польше кредит в $2 млрд. на закупку систем ПВО и ПРО

Фото: pixabay.com

Министерство национальной обороны Польши в понедельник, 1 июля, сообщило, что США выделили Варшаве кредит в размере двух миллиардов долларов на закупку систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), – сообщают польские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте польского Минобороны, в частности, говорится: «Польша и Соединенные Штаты заключили соглашение о предоставлении прямого кредита в рамках программы Foreign Military Financing на сумму $2 млрд. Полученные средства будут направлены на закупку средств ПВО и ПРО. Это уже второй подобный кредит, выделенный США Польской республике».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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