Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер на брифинге в Киеве в понедельник, 1 июля, заявил, что в отличие от Белого дома, он считает, что Украина должна иметь право на удары по военным целям в глубине России, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Тернер сказал: «Моя позиция шире, чем позиция администрации США. Я считаю, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое ей предоставляется, для законных военных целей в России. Здесь моя позиция совпадает с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он сказал, что Украина не должна воевать с одной рукой, связанной за спиной, что она должна иметь возможность отвечать на атаки и иметь право на удары по военным целям в глубине России. …Россия увеличила производство оружия. Это математическая проблема, и я думаю, что у Украины должна быть возможность использовать оружие, чтобы решить ее».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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