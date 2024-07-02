Лавров и Сийярто обсудили Украину

Глава МИД России Сергей Лавров и Венгрии и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе телефонного разговора во вторник, 2 июля, обсудили украинский кризис, в котором подчеркнули необходимость обеспечения Киевом прав всех национальных меньшинств.

В сообщении российского МИДа, в частности, говорится: «Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В ходе обсуждения украинского кризиса оба министра отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств».

«Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-венгерского политического диалога. Акцентировано, что двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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