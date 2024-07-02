СМИ: Трамп готов прекратить расширение НАТО на Восток

В случае победы на предстоящих выборах президента США претендующий на этот пост Дональд Трамп готов остановить продвижение НАТО на Восток, а также исключить из орбиты влияния альянса Украину и Грузию, – сообщает во вторник, 2 июля, издание Politico.

Американская газета со ссылкой на источники пишет: «В рамках проекта плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, возможный кандидат от Республиканской партии обдумывает сделку, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на Восток, в частности, на Украину и Грузию. Также республиканец Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, обещает лишить некоторые страны Североатлатнического альянса гарантий безопасности со стороны Вашингтона».

«Трамп ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва может оставить себе», – сказали Politico два других эксперта по национальной безопасности.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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