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Вторник, 2 июля 2024, 23:45 мск

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НАТО будет координировать «щедрую помощь» Украине

Фото: www.nato.int

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит во вторник, 2 июля, заявила, что на саммите альянса в Вашингтоне, запланированном на июль, будет принято решение о координации усилий по упорядочению выделяемой Украине щедрой военной помощи, а также об обучении ее военнослужащих, – сообщает Bloomberg TV.

В интервью каналу Смит сказала: «На саммите в июле будет принято решение, что координировать усилия по упорядочению помощи, которая столь щедро оказывается Украине, теперь будет именно НАТО. В качестве еще одного итога станет назначение спецпредставителя в Киеве, который будет координировать усилия по модернизации украинских вооруженных сил. Вероятнее всего, мы назначим кого-то, кто будет управлять всей той полезной работой, которую мы выполняем совместно с Украиной по модернизации и созданию новых ее сил в будущем».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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