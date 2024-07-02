В Белом доме утверждают, что у Байдена нет дегенеративных заболеваний

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 2 июля, заявила, что президент США Джо Байден не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера и какими-либо другими дегенеративными заболеваниями, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель администрации США сказала: «У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет. ...Президент Байден по-прежнему способен обеспечивать лидерство США на мировой арене, несмотря на свой возраст и состояние. Он продолжит состредотачиваться на решении вопросов американцев, включая экономику, здравоохранение, социальное обеспечение, а также на том, чтобы мы продолжали быть лидерами на мировой арене. Этот президент в состоянии это делать».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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