Демократы заявили, что Байден должен выйти из гонки до конца недели

Число сторонников выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки в Демократической партии растет. Ряд политиков заявил, что объявление о снятии кандидатуры должно прозвучать до конца недели.

Телеканал CNN опросил более 20 нынешних и бывших чиновников Демпартии, а также спонсоров и давних союзников Байдена. Все они уверены, что Байден должен заверить свою кампанию по переизбранию на второй срок.

«Многие из этих людей говорят, что президент должен прекратить свою кампанию, а некоторые считают, что он должен объявить об этом решении на этой неделе. Они воздержались от прямого обращения к Байдену, надеясь, что он примет решение сам, но терпение на исходе», – говорится на портале телеканала.

Как сообщал «Новый День», с аналогичным призывом выступили однопартийцы Байдена член Палаты представителей Конгресса США Ллойд Доггет и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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