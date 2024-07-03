СМИ: Байден не собирается выходить из президентской гонки

Президент США Джо Байден на фоне распространяемой в СМИ информации, что 25 законодателей-демократов «в ближайшие несколько дней» намерены призвать хозяина Белого дома сняться с выборов, заявил, что никто его «не выгоняет», и он «никуда не уходит», – сообщает телекомпания CBS.

Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что в ходе встречи с соратниками в формате видеоконференции в среду, 3 июля, Байден заявил следующее: «Позвольте сказать четко, просто и прямо, насколько это возможно: я баллотируюсь. Я кандидат от Демократической партии. Никто меня не выгоняет. Я не ухожу. Да, в последнее время я сталкиваюсь с некоторыми проблемами, но я намерен продолжать бороться, чтобы в ноябре победить Трампа».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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